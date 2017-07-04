РПЦ вышла из списка аффилированных лиц «Пересвета»

Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат) вышло из списка аффилированных лиц банка «Пересвет». Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные портала раскрытия корпоративной информации.

С 3 мая 2012 г. организации принадлежало 25,94% акций банка, она вышла из списка аффилированных лиц 22 июня 2017 г.

Кроме того, «Экспоцентр» сократил свою долю в капитале банка с 39,99% до 0,000004% в результате допэмиссии акций. Основным акционером банка (99,99%) стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), который проводит санацию «Пересвета».