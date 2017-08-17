Цена нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с 25 июля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,55% и составила $49,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $50 за баррель 25 июля 2017 г.

Невзирая на снижение котировок нефти курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 16:30 мск снизился на 0,12% до 59,31 руб., евро опустился на 0,47% до 69,58 руб.