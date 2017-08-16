Brent торгуется на уровне $51,09 за баррель

К 9.10 мск среды октябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $51,09 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) - у $47,78 за баррель. За торги вторника Brent подорожала на $0,07 (0,14%) до $50,80 за баррель, WTI подешевела на $0,04 (0,08%) до $47,55 за баррель, напоминает «Интерфакс».

Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 9,2 млн баррелей. Минэнерго опубликует официальные данные позднее в среду. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,4 млн баррелей.

Нефтедобыча на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара во вторник выросла до 230 000 баррелей в сутки с 200 000 б/с в воскресенье, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источники. Ливия освобождена от участия в соглашении ОПЕК по снижению добычи. Эквадор, участвующий в соглашении, намерен ограничить нефтедобычу на текущем уровне в 541 000 б/с, чтобы не допустить срыва условий соглашения, заявил министр нефти страны Карлос Перес.