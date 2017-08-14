Brent торгуется у $52 за баррель

Данные о сокращении добычи нефти в Ливии из-за возникшей угрозы безопасности работников крупнейшего в стране нефтяного месторождения аш-Шарара оказали некоторую поддержку ценам на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 9.07 мск упала на 0,17% до $52,01 за баррель, WTI подешевела на 0,1% до $48,77 за баррель.

Источники агентства Bloomberg сообщили в воскресенье, что добыча нефти на месторождении аш-Шарара сокращена более чем на 30% – до 200 000 баррелей в сутки.

Кроме того, по данным источников, отгрузка нефти из ливийского порта Зуэйтина ограничена в связи с забастовкой портовых служащих.