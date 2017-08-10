Цены на нефть стабильны из-за данных о сокращении запасов в США

Нефть стабильна в четверг благодаря данным о сокращении запасов и объемов производства в США.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к 8.33 мск выросли на 0,11% до $52,76 за баррель, WTI подорожала на 0,08% до $49,60 за баррель.

Согласно данным минэнерго США, товарные запасы нефти в стране за прошлую неделю упали на 6,45 млн баррелей: это меньше прогноза Американского института нефти (7,8 млн баррелей), но больше прогноза аналитиков (2,2 млн баррелей).