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Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Минфин придет за валютой

Минфин потратит на покупку валюты 47,6 млрд рублей в августе

Раньше интервенции такого размера на курс рубля влияли не сильно, но ситуация изменилась

В период с 7 августа по 6 сентября Минфин купит валюты на Московской бирже на 47,6 млрд руб. (по 2,07 млрд руб. ежедневно). Размер интервенций зависит от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40 за баррель, Минфин покупает валюту, если ниже – продает.

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