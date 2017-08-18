Сбербанк: после снижения ставок число заявок на ипотеку выросло на треть

Сбербанк отмечает резкий рост спроса на ипотечные кредиты после снижения ставок на покупку жилья в новостройках и на вторичном рынке. За неделю число заявок на ипотеку выросло на треть, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Николая Васева. «Мы видим резкое увеличение спроса на ипотечные кредиты после крупнейшего в истории Сбербанка снижения ставок 10 августа. Количество заявок увеличилось более чем на 30%», — заявил Васев.

По его словам, резкому росту не помешал даже тот факт, что снижение ипотечных ставок произошло в августе - в период, когда спрос на ипотеку традиционно падает. Наибольший вклад в прирост объема заявок составили обращения через онлайн-сервис «Домклик»: через него стало поступать 15% заявок.

Сбербанк с 10 августа снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке, диапазон изменения составил 0,6-2 процентного пункта. Кроме того, банк снизил минимальный размер первоначального взноса по продукту «Приобретение готового жилья» на 5 процентных пунктов.

Так, новые ипотечные ставки Сбербанка на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке 8,9-10%. Первоначальный взнос на продукт «Приобретение готового жилья» теперь составляет 15%.