В банке «Пересвет» сменилось правление

В новый состав правления банка «Пересвет» вошли бывшие топ-менеджеры банка БФА и АМТ-банка. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы кредитной организации. Правление сменилось по решению совета директоров 15 августа.

В правление вошли бывший предправления банка БФА Денис Гумеров, бывший зампред правления АМТ-банка, лишенного в 2011 г. лицензии, Ольга Коданиди, главный бухгалтер «Пересвета» Юлия Малышева, а также Рушан Галиев (в открытых источниках информации о его предыдущих местах работы нет, отмечает «Интерфакс»).

В начале августа президентом «Пересвета» вместо Александра Швеца (возглавлял банк при прежних собственниках) стал выходец из Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Михаил Полунин.

Банк России в апреле выбрал подконтрольный «Роснефти» ВБРР инвестором при санации «Пересвета». Решение о санации с применением механизма bail-in (механизм конвертации части долга в капитал) ЦБ принял 19 апреля, через полгода после введения в этот банк временной администрации. Для России это должен был стать первый в истории случай спасения банка с участием его кредиторов. Банку ВБРР ЦБ обещал выделить 66,7 млрд руб. на спасение «Пересвета». Еще 69,7 млрд руб. должны были предоставить более 70 кредиторов «Пересвета», которые выразили готовность конвертировать свои средства в 15-летние субординированные облигации.

Полунин был введен во временную администрацию в «Пересвете» еще в середине января. В феврале ЦБ возложил на АСВ функции временной администрации банка.