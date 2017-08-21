ЦБ указал крымскому Генбанку на снижение норматива достаточности капитала

Банк России указал Генбанку на снижение норматива достаточности базового капитала, сообщил сайт ЦБ. «Банк России... информирует о том, что согласно отчетности кредитной организации АО «Генбанк» (регистрационный номер 2490) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже, определенного абзацем одиннадцатым пункта 3.1.8.1.2 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (в период с 09.08.2017 по 14.08.2017) [2%]», - говорится в сообщении.

В начале августа ЦБ принял решение о санации Генбанка, работающего в Крыму. Пока управлять банком будет временная администрация регулятора, а затем его финансовым оздоровлением займется Собинбанк, принадлежащий банку «Россия» Юрия Ковальчука, Николая Шамалова и Геннадия Тимченко.