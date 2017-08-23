Информирование о долгах по кредитным картам может стать обязательным для банков с июля 2018 года

Закон об обязанности кредитных организаций информировать своих клиентов об оставшемся лимите по кредитной карте при каждом списании средств может вступить в силу с июля 2018 г. Об этом сообщил ТАСС один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы внесли этот законопроект еще в июле. Думаю, что в первом чтении мы его уже рассмотрим в октябре. Я думаю, что до конца года мы его примем в целом. Там 180 дней предусматривается на введение, то есть где-то с 1 июля следующего года он заработает», - сказал Аксаков.

По его словам, законопроект уже был поддержан со стороны Банка России еще перед внесением документа в Госдуму. «Буду надеяться, что теперь Минфин, правительство и ЦБ поддержат законопроект - теперь уже официально - и он со следующего года начнет работать», - добавил Аксаков.

Согласно тексту законопроекта, изменения вносятся в закон «О потребительском кредите (займе)». Проектом предусматривается обязанность банка информировать клиента о задолженности и об остатке лимита после проведения каждого платежа по кредитной карте. В настоящее время такая обязанность у кредитных организаций отсутствует.