Немецкие коллекторы не прощают долгов россиянам

Россиянам теперь приходится платить по зарубежным долгам Daniel Bockwoldt / DPA / AP

Сервисы бронирования отелей и аренды автомобилей, израильские медицинские клиники нашли способ вернуть долги российских туристов. Они передают их на взыскание немецкой коллекторской компании EOS Group, а та – своей российской «дочке», ЭОС.

Аналогов на российском рынке с 2014 г. не осталось, признаются сотрудники четырех коллекторских агентств. С 2014 г. взыскивать c россиян небольшие долги – как правило, штрафы за парковку за рубежом – перестала компания «Центр ЮСБ», указал заместитель гендиректора компании Дмитрий Чуприс. В 2011 г. компания объявляла о начале взыскания штрафов, наложенных на россиян во время поездок по Европе. От этого бизнеса отказалось агентство НСВ-ПКБ, уточнил его представитель.

Но EOS Group в кризис проект не закрыла. По итогам 2016 г. объем переданных на взыскание долгов вырос в 6 раз до 3,6 млн евро, следует из данных компании. Проблемная задолженность российских граждан и компаний ежегодно растет, а иностранцы начинают доверять российским взыскателям в связи с легализацией рынка, говорит представитель компании.

Долги перед иностранцами копят и небольшие предприниматели, и туристы. Представители бизнеса зачастую не расплачиваются с иностранными контрагентами. Одна из первых систем бронирования отелей в Европе – HRS передала ЭОС долги 42 российских отелей, мини-отелей и хостелов: их постояльцы бронировали номер на сайте-агрегаторе, но отели не заплатили HRS комиссии. Такое взыскание оказалось очень эффективным, говорит гендиректор ЭОС Антон Дмитраков: половину переданных долгов уже удалось вернуть – отели опасались информирования об их задолженности конкурирующих сервисов-агрегаторов.

ЭОС, по словам Дмитракова, рассчитывает на сотрудничество с другими агрегаторами.

Возможно, глобальным игрокам такое сотрудничество будет интересно, если их российский партнер будет эффективно возвращать долги, говорит гендиректор «Островок.ру» Феликс Шпильман. Но в основном нормальные отели, которые хотят и дальше продвигать свои услуги через эти онлайн-турагентства, сразу оплачивают счета, отмечает он. Российские агентства уже имеют локальных специалистов в департаменте кредитного контроля, продолжает он.

Значительная доля обращений к взыскателям касается долгов за медицинские услуги – в основном от клиник Израиля, указывает Дмитраков. Такие долги появляются из-за того, что страховка либо предоплата не покрыли сумму оказанных услуг. В 2016 г. зарубежные клиники передали EOS Group информацию о долгах россиян на 120 000 евро. Коллекторы получают только счет без указания деталей (под определение «врачебная тайна» подпадают факт обращения за помощью, диагноз и другие сведения). При этом компания не может самостоятельно возвращать деньги: ее задача – информировать должника о задолженности и направить его к кредитору в клинику, пояснил Дмитраков.

Куда ездят должники Половина всех запросов на взыскание закономерно приходит из Германии, в которой зарегистрирована EOS Group, следует из статистики компании. Далее – Швейцария, Венгрия, Израиль, Хорватия и Китай.

Россияне зачастую не оплачивают аренду автомобилей, парковку либо получают регрессные требования компенсировать ущерб после аварий. В этом году компания получила на 30% больше счетов за аренду автомобилей, делится он.

В основном россияне оставляют за рубежом сравнительно небольшие долги – от 500 до 2500 евро, но это не касается отдельных случаев, связанных с медицинским обслуживанием, и крупного ущерба в результате ДТП. «Если разбил машину где-нибудь в Венгрии с ущербом более 7000 евро, за такую сумму кредитор готов судиться с должником в российских судах», – говорит Дмитраков.

Массово развивать такой бизнес коллекторам проблематично. Это требует специалистов и развитую сеть агентств-партнеров за рубежом, а взыскание обходится существенно дороже, чем взыскание долгов физлиц в России, отмечает представитель НСВ-ПКБ Ольга Горелова. ЭОС проще, поскольку она принадлежит немецкой компании.

Это небольшая часть рынка взыскания, а долги физлиц коллекторам неинтересны – нужно переводить документы и в целом делать больше работы, говорит старший вице-президент «Кредитэкспресс финанс кредита» Виктор Семендуев. Интерес есть к корпоративному взысканию, но доверие иностранных компаний к российским коллекторам пока невысокое, резюмирует он.