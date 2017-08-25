Задорнов возвращается в правление ВТБ

Михаил Задорнов возвращается в правление банка ВТБ спустя лишь три месяца после выхода из его состава.

ВТБ в пятницу опубликовал повестку заседания набсовета, намеченного на 28 августа. В нее вошел вопрос об избрании члена правления ВТБ. Речь идет о руководителе «ВТБ 24» Михаиле Задорнове, сообщил источник, близкий к ВТБ.

Задорнов, возглавляющий «ВТБ 24" с 2005 г., вошел в правление головного банка в декабре 2016 га. Однако уже через полгода, 31 мая, набсовет ВТБ вывел его из правления. На тот момент с Задорновым велись переговоры о его дальнейшем будущем в группе в свете намеченного на январь 2018 г. объединения ВТБ и "ВТБ 24". «Я веду с ним (Задорновым) интенсивные переговоры относительно его функционала, у нас пока есть расхождения в позициях, посмотрим», - заявил президент ВТБ Андрей Костин в июне.

В июле стало известного, что Задорнов после объединения банков продолжит работать в группе в должности первого зампреда и будет отвечать за финансы, кадры и операционную деятельность.