Михаил Задорнов станет очередным первым заместителем президента ВТБ Андрея Костина

Пока Задорнов входил в правление ВТБ, стороны так и не договорились, после чего наблюдательный совет госбанка вывел Задорнова оттуда Александр Астафьев/ТАСС

Нынешний глава ВТБ24 Михаил Задорнов после объединения ВТБ и ВТБ24 станет одним из трех первых заместителей предправления ВТБ Андрея Костина, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и пресс-службу госбанка. По информации издания, Задорнов будет отвечать за финансы, бухгалтерию, операционную деятельность и кадры. Кроме него на должности первых заместителей Костина останутся действующие Юрий Соловьев и Василий Титов. Новая структура, по словам одного из собеседников «Коммерсанта», уже утверждена.

ВТБ будет объединен с розничной «дочкой» не позднее января 2018 г. Задорнов в интервью «Ведомостям» в декабре 2016 г. рассказывал, что ему предложено войти в правление ВТБ, роль и сфера ответственности на тот момент еще обсуждались. Однако с декабря 2016 г. до 31 мая 2017г., пока Задорнов входил в правление ВТБ, стороны так и не договорились, после чего наблюдательный совет госбанка вывел Задорнова оттуда.

Переговоры продолжились, что подтвердил Костин в начале июня 2017 г. – он был уверен, что договорится с Задорновым, а Задорнов в свою очередь подчеркнул «Ведомостям», что «слухи о его уходе из группы не соответствуют действительности».

Задорнов хотел получить больший функционал, который включал бы операционное управление, финансы, управление розничной сетью, чтобы иметь большую возможность контролировать доходы и расходы, рассказывал «Ведомостям» бывший топ-менеджер ВТБ со слов своих бывших коллег. Также он хотел влиять на распределение расходов группы между направлениями бизнеса, чтобы на розничный блок не ложились расходы других подразделений, полагал бывший топ-менеджер ВТБ. Видимо, теперь сторонам удалось согласовать полномочия Задорнова.

Куратор финансового блока ВТБ зампред правления Герберт Моос сохранит должность и будет заниматься стратегическими вопросами и связями с инвесторами (IR). Риски будет курировать зампред правления ВТБ Михаил Сухов.

«Ведомости» ожидают ответа от представителя Задорнова и пресс-службы ВТБ.