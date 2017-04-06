Президент ВТБ Андрей Костин, чей контракт истекал в июне 2017 года, получил переназначение

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал директиву о переназначении на должность предправления ВТБ Андрея Костина. Об этом Медведев сообщил ему на встрече, контракт Костина истекал 9 июня 2017 г.
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