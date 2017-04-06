Банки
Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: Четвертая пятилетка Костина

Президент ВТБ Андрей Костин, чей контракт истекал в июне 2017 года, получил переназначение

Он пообещал работать над эффективностью банка
Костин пообещал, что в 2019 г. прибыль ВТБ в 4 раза превысит прибыль прошлого года
Костин пообещал, что в 2019 г. прибыль ВТБ в 4 раза превысит прибыль прошлого года
Евгений Разумный / Ведомости

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал директиву о переназначении на должность предправления ВТБ Андрея Костина. Об этом Медведев сообщил ему на встрече, контракт Костина истекал 9 июня 2017 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике