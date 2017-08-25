Промсвязьбанк включит в добавочный капитал «вечные» евробонды на $500 млн

Банк России согласовал включение в дополнительный капитал Промсвязьбанка бессрочных субординированных еврооблигаций на $500 млн, говорится в пресс-релизе кредитной организации. Норматив достаточности основного капитала Н1.2 у банка составит 9,5%, норматив достаточности капитала первого уровня - 9,8%, указано в пресс-релизе.

Облигации на $500 млн были размещены в конце июля по ставке 8,75%.

«Вечные» еврооблигации набирают популярность среди российских банков в последнее время. Ранее в этом году бессрочные еврооблигации рынку уже предлагали «Тинькофф банк» и Московский кредитный банк. Эти кредитные организации продали «вечные» евробонды на $300 млн и $700 млн соответственно. В конце прошлого года за счет «вечных» евробондов на $700 млн пополнил капитал Альфа-банк.

Основными акционерами Промсвязьбанка через Promsvyaz Capital B.V. (50,03%) являются Алексей и Дмитрий Ананьевы. Промсвязьбанк по итогам II квартала 2017 г. занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

На этой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила УК «Альфа-капитал» предупреждение по поводу письма менеджера УК Сергея Гаврилова о якобы проблемах у «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Сведения об проблемах банков не соответствуют действительности, поскольку не подтверждаются официально, сочла ФАС, распространение сведений способно нанести вред деловой репутации.

«Альфа-капитал» назвал письмо Гаврилова его личной точкой зрения и отозвал еще 18 августа.