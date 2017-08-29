ВЭБ собирается вступить в ассоциацию региональных банков «Россия»

Внешэкономбанк (ВЭБ) официальным письмом подтвердил свое намерение вступить в Ассоциацию региональных банков «Россия», говорится в пресс-релизе ассоциации.

Также правление ассоциации приняло решение о приеме в организацию Сбербанка России. Это решение будет утверждено в сентябре советом «России». О намерении Сбербанка вступить в ассоциацию ее глава Анатолий Аксаков говорил 18 августа.

По словам Аксакова, которые приводятся в сообщении, решение Сбербанка и намерение ВЭБа стать участником ассоциации являются в том числе «признанием эффективности принципов ассоциации, предусматривающих конкретность при обсуждении проблем и выработке решений, учет позиций как можно более широкого круга банков, предметный и конструктивный диалог с регулятором».

Ранее Аксаков сообщил, что совет ассоциации проведет общее собрание 13 сентября, включив в его повестку вопрос о приеме новых членов.

Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие» и Бинбанк 17 июля заявили о намерении выйти из Ассоциации российских банков (АРБ). В совместном заявлении они тогда сообщили, что «зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации».