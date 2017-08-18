Банки
Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Старшая группа банков

Ассоциация «Россия» почистит банковские ряды

Банки, отнесенные ЦБ в 4–5-ю группы качества, в ассоциацию не попадут

После того как в июле из Ассоциации российских банков вышли крупнейшие ее участники, обсуждается вопрос об организации нового банковского сообщества – на базе ассоциации «Россия». Но как рассказали «Ведомостям» два человека, участвующие в обсуждении, допущены к членству в новой ассоциации будут только банки, входящие в 1–3-ю классификационные группы.

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