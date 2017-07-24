Банки
Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Отставка во спасение

Президент Ассоциации российских банков готов покинуть свой пост

Это заявление не заставит крупные банки вернуться в АРБ

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян готов покинуть свой пост, если за его уход проголосуют банки – участники организации, заявил он в минувшую пятницу. Тосунян рассчитывает, что это может спасти АРБ от развала. Большой восьмерке банков, которые вышли из АРБ 17 июля, все равно, продолжит ли ассоциация свое существование: площадка для банковского лобби должна быть одна – и не обязательно АРБ.

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