Европейские индексы упали до полугодового минимума после обострения вокруг КНДР

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник после запуска баллистической ракеты КНДР через территорию Японии, достигнув полугодовых минимумов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 1% до 368,42 пункта. Индикатор опустился до минимального уровня с середины февраля. Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,87%, французский CAC 40 - на 0,94%, германский DAX - на 1,46%. Ранее похожим образом на эскалацию конфликта отреагировали азиатские рынки.

Утром во вторник КНДР совершила очередной запуск баллистической ракеты - она пролетела за 15 минут около 2700 км, пройдя над Японией между островами Хонсю и Хоккайдо. Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР «беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе».

В связи с запуском ракеты КНДР созван Совет Безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает любых мер применительно к Северной Корее. «Угрозы и дестабилизирующие действия лишь увеличивают изоляцию северокорейского режима в регионе и среди всех стран мира. [США] рассматривают все возможные меры», - говорится в заявлении Трампа.