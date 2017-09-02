ФНС просит суд взыскать с Евроситибанка 5,7 млрд рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием включить в реестр требований кредиторов Евроситибанка долг в размере 5,7 млрд руб., сообщает RNS.

Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, выполняющего функции конкурсного управляющего банка, по состоянию на 1 августа размер установленной задолженности перед кредиторами составляет 4,79 млрд руб. Требования кредиторов первой очереди составляют 4,72 млрд руб. (551 кредитор), требования кредиторов второй очереди отсутствуют, третьей — 65,3 млн руб.

ЦБ отозвал лицензию у мытищинского Евроситибанка 7 июля 2016 г. 27 сентября 2016 г. суд признал кредитную организацию банкротом. «Дыра» в капитале кредитного учреждения составила 4,28 млрд руб.