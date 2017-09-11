Костин рассказал о стратегическом просчете «Открытия»

Банк «Открытие», который сейчас проходит процедуру финансового оздоровления, просчитался в стратегии, конкретнее - в скорости развития, считает президент ВТБ Андрей Костин. На минувшей неделе Костин сказал, что убытки ВТБ от вложений в банк «Открытие» при самом худшем сценарии не превысят 10 млрд руб.

«Там есть и более глубинные проблемы - банк очень быстро неорганически развивался, ушел в сферу страхования, где тоже были риски. Я считаю, что банк "Открытие" - добросовестный банк, который просто просчитался с точки зрения скорости развития. И то, что Центральный банк вошел в число акционеров "Открытия", – хорошая новость для клиентов банка, потому что все обязательства будут выполняться. Иметь такого акционера, как ЦБ, мечтал бы любой. Другое дело, что это создает особую ситуацию, ведь мы в последние 20 лет пытались избавиться от этого», - сказал Костин в интервью «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о том, будет ли интересен этот актив ВТБ после прохождения процедуры финансового оздоровления, Костин сказал: «Об этом сейчас бессмысленно говорить, потому что банк должен пройти процедуру оздоровления. Мы всегда открыты для диалога на эту тему, но надо посмотреть».

Костин считает, что капитализация «Открытия» Банком России не повлияет на финансовую и денежную ситуацию в стране, не вызовет девальвационный взрыв. «Мы и сами проходили этот путь, когда 295 млрд руб. были выделены на санацию Банка Москвы. Эти деньги были немедленно инвестированы в государственные ценные бумаги. Таким образом, они никак не оказали давления на денежный рынок», - подчеркнул он.

В настоящее время ключевым акционером банка «Открытие» является «Открытие холдинг» с долей в 66,64% голосующих акций. Доля ВТБ в «Открытие холдинге» составляет 9,99%. Основными бенефициарами «Открытие холдинга», помимо ВТБ, являются Вадим Беляев, группа ИФД, группа ИСТ, Рубен Аганбегян, Александр Мамут.