Российские банки с начала года нарастили кредиты населению на 7%

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российские банки за восемь месяцев 2017 г. нарастили кредиты экономике на 3,5%, населению — на 7%. «На 7% выросли кредиты физическим лицам. Вклады населения продолжают рост и за восемь месяцев выросли на 5% до почти 25 трлн руб.», — сказала она на Международном банковском форуме в Сочи.

Прибыль российских банков за январь - август 2017 г. достигла 997 млрд руб. «Продолжился рост прибыли — прибыль за восемь месяцев в размере 997 млрд руб. уже превысила финансовый результат за 2016 г. Прибыль — это источник роста капитала, и мы полагаем, что именно так она должна использоваться прежде всего», — добавила Набиуллина.