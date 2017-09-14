Китай перестанет тормозить российские платежи

Народный банк Китая Andy Wong / AP

Российский Центробанк договорился с Народным банком Китая (НБК, Центробанк) по вопросу задержки платежей российских банков из-за санкций, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе XV Международного банковского форума в Сочи.

В связи с санкциями в отношении России при реализации комплаенс-контроля китайские банки не всегда пропускали платежи российских банков, рассказал он: «Китайские банки очень долго занимались исследованием тех или иных платежей». На сегодняшний день Банк России и НБК договорились, что китайская сторона даст рекомендации своим кредитным учреждениям, - излишнего беспокойства быть не должно, сообщил он.

Кроме того, китайские банки отменили резервирование средств иностранных банков на корсчетах, в том числе российских, рассказал Скобелкин. Раньше китайские банки замораживали 17% от среднего оборота по корсчету, сообщил он. Теперь требования по замораживанию нет, что сильно облегчит иностранным банкам работу с платежами в Китай, следует из его слов.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей крупнейших российских банков.