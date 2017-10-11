Минфин готов ограничить сумму покупки криптовалют

Минфин России на вчерашнем совещании у президента России Владимира Путина концептуально поддержал ограничение суммы покупки криптовалют, сообщил сегодня замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Это новое предложение, которое вчера было принято. Мы пока над этим работаем, но не слишком тщательно. Концептуально поддержано, но нужно знать, на какую сумму. Нужно посмотреть международную практику», - сказал замминистра.

О том, что государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России, сегодня заявил министр финансов Антон Силуанов. В том числе необходимо разработать и принять законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют, сказал министр. По словам министра, рамочный законопроект до конца года подготовят Минфин и ЦБ. Однако никаких конкретных параметров он не указал.