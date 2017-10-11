Государство возьмет под контроль эмиссию и обращение криптовалют М. Стулов / Ведомости

Государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России, заявил министр финансов Антон Силуанов. Такое решение было принято по итогам совещания по криптовалютам у президента России Владимира Путина.

«Договорились о следующем - о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль», - сказал министр.

По словам Силуанова, необходимо разработать и принять законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют. Однако он отказался говорить о конкретных параметрах, добавив, что в целом договорились, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне.

Путин 10 октября провел совещание об использовании технологий в финансовой сфере. В совещании приняли участие Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Ольга Скоробогатова, а также генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.

Президент заявил, что современные банковские технологии открывают организациям новые возможности и делают жизнь удобнее, но одновременно отметил и риски. Например, возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, уход от налогов, финансирование даже терроризма. По словам Путина, криптовалюты ничем не обеспечены и в случае «надувания пузыря» никто не понесет юридической ответственности. Поэтому регулировать их нужно, но так, чтобы «не нагородить лишних барьеров», заявил президент.

О законе для криптовалют заговорили уже давно, но конкретики пока нет. В начале сентября на Московском финансовом форуме Силуанов обещал подготовить закон до конца года. Также над регулированием задумался ЦБ, а еще этим вопросом занимается рабочая группа в Госдуме.

Минфин выступал с инициативой регулировать криптовалюту как иное имущество и классифицировать ее как актив, а также позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать ее на бирже. Ведомство предлагало именно такой подход к регулированию криптовалют для защиты прав покупателей и продавцов.

Директор департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина 9 октября озвучила предложение министерства разрешить майнинг (вычисление криптовалют на компьютерах и видеокартах. – «Ведомости») только юрлицам и индивидуальным предпринимателям и ввести для них регистрацию.

Набиуллина на банковском форуме в сентябре подчеркивала, что регулятор против использования криптовалют как денежных суррогатов. Она отмечала, что период невысокой стоимости криптовалют сменился «золотой лихорадкой». Многие видят в использовании новых технологий возможность легкого обогащения, указывала Набиуллина. Ее позиция известна Путину. «Мы с председателем говорили несколько раз на эту тему», - приводятся слова президента на сайте Кремля.

Криптовалюта (самая известная из них – биткойн) – это программный код, который не регулируется ни одним банковским надзорным органом в мире и не имеет эмиссионного центра. Создают код, или добывают условный ограниченный ресурс, сами пользователи за счет вычислительной мощности компьютера. Криптовалюту можно добыть самостоятельно или купить на зарубежных торговых площадках.

Биткоин: настоящее и прошлое