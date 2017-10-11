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Государство возьмет под контроль эмиссию и обращение криптовалют
М. Стулов / Ведомости
Государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России, заявил министр финансов Антон Силуанов. Такое решение было принято по итогам совещания по криптовалютам у президента России Владимира Путина.
«Договорились о следующем - о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль», - сказал министр.
По словам Силуанова, необходимо разработать и принять законы, регулирующие майнинг и обращение криптовалют. Однако он отказался говорить о конкретных параметрах, добавив, что в целом договорились, что государство должно эту ситуацию возглавить и отрегулировать на законодательном уровне.
Путин 10 октября провел совещание об использовании технологий в финансовой сфере. В совещании приняли участие Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Ольга Скоробогатова, а также генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.
Президент заявил, что современные банковские технологии открывают организациям новые возможности и делают жизнь удобнее, но одновременно отметил и риски. Например, возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, уход от налогов, финансирование даже терроризма. По словам Путина, криптовалюты ничем не обеспечены и в случае «надувания пузыря» никто не понесет юридической ответственности. Поэтому регулировать их нужно, но так, чтобы «не нагородить лишних барьеров», заявил президент.
О законе для криптовалют заговорили уже давно, но конкретики пока нет. В начале сентября на Московском финансовом форуме Силуанов обещал подготовить закон до конца года. Также над регулированием задумался ЦБ, а еще этим вопросом занимается рабочая группа в Госдуме.
Минфин выступал с инициативой регулировать криптовалюту как иное имущество и классифицировать ее как актив, а также позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать ее на бирже. Ведомство предлагало именно такой подход к регулированию криптовалют для защиты прав покупателей и продавцов.
Директор департамента финансовой политики Минфина Яна Пурескина 9 октября озвучила предложение министерства разрешить майнинг (вычисление криптовалют на компьютерах и видеокартах. – «Ведомости») только юрлицам и индивидуальным предпринимателям и ввести для них регистрацию.
Набиуллина на банковском форуме в сентябре подчеркивала, что регулятор против использования криптовалют как денежных суррогатов. Она отмечала, что период невысокой стоимости криптовалют сменился «золотой лихорадкой». Многие видят в использовании новых технологий возможность легкого обогащения, указывала Набиуллина. Ее позиция известна Путину. «Мы с председателем говорили несколько раз на эту тему», - приводятся слова президента на сайте Кремля.
Криптовалюта (самая известная из них – биткойн) – это программный код, который не регулируется ни одним банковским надзорным органом в мире и не имеет эмиссионного центра. Создают код, или добывают условный ограниченный ресурс, сами пользователи за счет вычислительной мощности компьютера. Криптовалюту можно добыть самостоятельно или купить на зарубежных торговых площадках.
Биткоин: настоящее и прошлое
Craig Wright
Первая сделка с биткойнами была совершена в 2009 г.: Сатоси Накамото, который считается создателем этой криптовалюты, перевел 10 монет программисту Халу Финни. В мае 2016 г. австралийский предприниматель Крейг Райт заявил, что он и есть Накамото. Он пообещал BBC, The Economist и GQ технические доказательства этого, но дальше дело не пошло. «Извините, мне казалось, что я могу это сделать, но сломался, мне не хватает смелости», – написал Райт в своем блоге спустя неделю
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Photoxpress
Технология блочных цепей, на которых основаны сделки с биткойном, вызывает огромный интерес у глобальных банков. Она обещает переворот в системе банковских платежей, поскольку позволяет обновлять информацию в реестрах, расположенных далеко друг от друга, без централизованного управления. Технология блочных цепей также поможет банкам упростить рутинные операции бэк-офиса и сэкономить миллиарды долларов на автоматизации
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А. Гордеев / Ведомости
В России виртуальные валюты, включая биткойн, считаются денежными суррогатами. В сентябре 2017 г. министр финансов Антон Силуанов пообещал до конца года доработать закон о криптовалютах. По его словам, закон должен защищать от рисков изменения стоимости криптовалют и позволит совершать сделки на организованном рынке. Банк России против использвания криптовалют в расчетах, заявила тогда же председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, поскольку это несет риски для денежного обращения
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Elizabeth Williams / AP
В октябре 2013 г. ФБР закрыло сайт Silk Road, на котором за биткойны можно было купить наркотики. Владелец сайта Росс Уильям Ульбрихт был арестован и в мае 2015 г. приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение (набросок был сделан во время суда)
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VALERIE KUYPERS / EPA / VOSTOCK Photo
В марте 2014 г. в Гааге появился Биткойн-бульвар (Bitcoin Boulevard). Во всех расположенных на нем ресторанах и магазинах можно расплатиться биткойнами (на фото терминал одного из ресторанов на этом бульваре)
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Shizuo Kambayashi / AP
В 2014 г. закрылась токийская биржа Mt Gox, на которой одно время совершалось 80% сделок с биткойнами в мире. Случилось это после того, как биржа «потеряла» почти $500 млн клиентских денег. В августе 2015 г. был арестован Марк Капрелес, руководивший Mt Gox до ее банкротства
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Wang Yubo/Sipa Asia/Zuma/TASS
В 2015 г. число магазинов и сервисов, принимающих биткойны, превысило 100 000. За криптовалюту можно купить что-то на eBay (с биткойнами работает PayPal), расплатиться с Microsoft или Dell
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WEF
«Биткойн — не валюта. Это финансовая пирамида и проводник криминальных и незаконных операций. И с учетом хакерских атак биткойн небезопасен», – написал в марте 2014 г. известный экономист Нуриэль Рубини в Twitter
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Bloomberg
В апреле 2016 г. волатильность биткойна 28 дней подряд была ниже волатильности золота – пока это рекорд. На короткий период волатильность биткойна падала ниже японской иены, также считающейся «надежной гаванью» для инвесторов (данные FactSet и CoinDesk)
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Япония весной 2017 г. стала первой страной, встроившей криптовалюты в свою финансовую систему. Она дала определение им и услугам по их обмену. Виртуальная валюта признана не деньгами, а эквивалентом имущественной ценности, которую можно использовать в качестве платежного средства. Она также была отделена от электронных денег, у которых есть эмитент, который решает, кто и как будет ими пользоваться. У виртуальных денег эмитента нет, а пользоваться ими может любой, кто их признает, решили власти Японии
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Qilai Shen / Bloomberg
В августе 2017 г. биткойн разделился. Это было связано, в частности, с тем, что изначально количество биткойнов, которые можно в конечном итоге произвести, было ограничено, а новые производились медленно. Обновление также было нужно, чтобы увеличить работоспособность сети, объединяющей владельцев криптовалюты, и ускорить проведение транзакций
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Летом-осенью 2017 г. некоторые эксперты стали говорить о пузыре на рынке криптовалют. За год до пика в начале сентября биткойн подорожал более чем на 700%, а за пять лет – более чем на 40 000%. Но обвал биткойну предсказывали уже неоднократно, предупредил Чарли Билелло из инвестфонда Pension Partners. Он опубликовал график, где отметил точки, с которых, по мнению ряда аналитиков, курс биткойна должен был начать падать
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Андрей Гордеев / Ведомости
Период невысокой стоимости криптовалют сменился «золотой лихорадкой», заявила в сентябре 2017 г. председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Стоимость [криптовалют] во многом растет из-за того, что в эти схемы вовлекается все больше и больше участников. И, конечно, большой вопрос, нужно ли это легализовывать», – сказала она
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John Taggart/Bloomberg
Гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон через несколько дней высказался еще более решительно: «Это мошенничество, хуже, чем тюльпанная лихорадка», и рано или поздно пузырь лопнет. Даймон, однако, заявил, что не будет играть на понижение биткойна, потому что тот может подорожать и до $20 000, и даже до $100 000, прежде чем рухнет, однако пообещал уволить любого трейдера, который решится торговать биткойном