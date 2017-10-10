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Татьяна Ломская
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Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Майнинг под присмотром

Майнинг могут разрешить лишь юрлицам и индивидуальным предпринимателям

Вдобавок их ждет регистрация. Так государство хочет бороться с отмыванием денег

Минфин предлагает разрешить майнинг (вычисление криптовалют на компьютерах и видеокартах. – «Ведомости») только юрлицам и индивидуальным предпринимателям, сообщила директор департамента финансовой политики министерства Яна Пурескина (ее слова передал «Интерфакс»). Вдобавок их ждет регистрация. По словам Пурескиной, так можно противостоять отмыванию [доходов] и финансированию терроризма. А площадки, где криптовалюту обменивают на привычные деньги, по мнению Минфина, должны получать лицензию. К использованию криптовалют как платежного средства министерство относится сдержанно, «скорее на позициях запрета на сегодня», сказала Пурескина.

Майнинг зародился благодаря частным лицам, напоминает руководитель рабочей группы по криптовалютам при Госдуме Элина Сидоренко. Раз инициатива Минфина запрещает их деятельность, многие уйдут в тень и государство недополучит налоги, рассуждает она. Перед тем как вводить ограничения, нужно некоторое время анализировать работу этого рынка. Кроме того, такие поправки – дело небыстрое, ведь закон о лицензировании отдельных видов деятельности потребует существенных поправок, указывает Сидоренко. А в России правовая природа криптовалют и статус майнинга до сих пор не определены, напоминает она.

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