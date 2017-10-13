Центробанк привлек сотрудников АСВ к санации банка «ФК Открытие»

Банк России внепланово привлек Агентство по страхованию вкладов (АСВ) к санации банка «ФК Открытие». Соответствующий приказ, подписанный зампредом ЦБ Дмитрием Тулиным, опубликован на сайте регулятора.

Из документа следует, что с 10 октября в состав временной администрации по управлению банком «ФК Открытие» включены 22 сотрудника департамента реструктуризации финансовых организаций АСВ.

Ранее сообщалось, что дыра в капитале «ФК Открытие» составила почти 190 млрд руб. Центробанк и временная администрация пытаются вернуть в банк деньги клиентов. Зампред ЦБ Василий Поздышев и замруководителя временной администрации Анна Орленко обращались к крупным клиентам банка с предложением возобновить сотрудничество и вернуть средства в банк, рассказали «Ведомостям» источники.