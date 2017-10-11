Санация съела прибыль банковского сектора

Фонд консолидации сейчас занимается финансовым оздоровлением двух банковских групп - «Открытия» и Бинбанка Е. Разумный / Ведомости

В среду Центробанк объявил результаты банковского сектора за девять месяцев этого года. Банки могли бы заработать 1,1 трлн руб., но в итоге получили лишь 675 млрд руб. прибыли. Причина - признание отрицательного финансового результата банковских групп, головные организации которых проходят процедуру финансового оздоровления по новому механизму санации, то есть с участием Фонда консолидации банковского сектора, сообщил ЦБ. Таким образом, на потери санируемых банков пришлось около 425 млрд руб.

Фонд консолидации сейчас занимается финансовым оздоровлением двух банковских групп - «Открытия» и Бинбанка. Во вторник «ФК Открытие» сообщил, что за сентябрь его капитал сократился на 347 млрд руб. и стал отрицательным - минус 188,9 млрд руб. «Траст» увеличил отрицательный капитал на 58,5 млрд руб. до минус 157,9 млрд руб. Данные о собственных средствах банков размещены на портале «Федресурс»: отчетность «ФК Открытие» и «Траста» по итогам сентября еще не опубликована - как и отчетность Бинбанка.

Представитель «ФК Открытие», управляющий директор банка Александр Дмитриев, объяснял, что собственные средства «ФК Открытие» и «Траста» сократились из-за досоздания резервов, отрицательной переоценки ценных бумаг, оказания «Открытием» безвозмездной помощи дочерней структуре и приобретения «Трастом» акций финансовых организаций. Кроме того, повлияли особенности расчета отрицательного капитала: после того как он стал отрицательным, активы, предоставленные акционерам, и вложения в финансовые организации стали вычитаться из него полностью, указывал он.

Зампред ЦБ Василий Поздышев в начале сентября оценивал потребность группы «Открытие» в докапитализации в 250–400 млрд руб. Необходимость в доформировании резервов банков группы Бинбанка (то есть размер будущих потерь) составляет 250-350 млрд руб., оценивал зампред ЦБ.