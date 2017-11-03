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Промсвязьбанк хочет пополнить капитал за счет прибыли до конца года

Промсвязьбанк может пополнить капитал к январю 2018 г., согласно требованиям Центробанка России, за счет прибыли по итогам 2017 г. Об этом в интервью Reuters заявил совладелец банка Дмитрий Ананьев.

«Вторая половина года складывается не самым простым образом в связи с тем, что мы вынуждены сосредотачиваться на удержании клиентов и аккумулировать дополнительную ликвидность в банке», - прокомментировал он сложившуюся ситуацию.

Ананьев также сказал, что владельцы банка не рассматривают возможность передачи бизнеса Фонду консолидации банковского сектора, созданному регулятором.

Капитал может быть увеличен за счет прибыли, полученной в том числе за счет продажи проблемных активов. Для того чтобы отвечать требованиям норматива достаточности базового капитала с учетом надбавок ЦБ с 1 января, Промсвязьбанку не хватает около 0,5 процента капитала.

Банк рассчитывает получить в октябре - ноябре 8-9 млрд руб. чистой прибыли.