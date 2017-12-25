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Набиуллина призвала не хранить новые банкноты в качестве сувениров

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала не хранить в качестве сувениров новые банкноты номиналом в 200 и 2000 руб., выпущенные в октябре. По ее словам, в 2018 г. эти банкноты будут шире распространены.

«Понятно, пока они редкие. Даже некоторые магазины, мы понимаем это тоже, пока опасаются брать эти купюры», - сказала Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24». Она добавила, что ограничений в выпуске новых купюр нет, поэтому хранить их нет никакого смысла.

По словам Набиуллиной, новые купюры соответствуют современным стандартам банкнотного дизайна, возможно, эти же стандарты учтут при плановой замене купюр других номиналов. Регулятору пока неизвестно о фактах подделки новых банкнот, такие сведения в ЦБ не поступали.

Новые банкноты были запущены в обращение 12 октября. Первыми их получили изображенные на купюрах регионы - Крым и Дальний Восток и Москва. Новые банкноты будут выпускаться «в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда», сообщал ЦБ.

На прошлой неделе стало известно, что Набиуллина появилась в клипе ЦБ о новых банкнотах. Он называется «Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей» и опубликован на официальном канале регулятора на YouTube.

Как выглядят банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей