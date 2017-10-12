Как выглядят банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей

Андрей Гордеев / Ведомости

Достопримечательности, которые изображены на банкнотах, были выбраны на конкурсе в прошлом году. Итоги конкурса были подведены почти ровно год назад, 7 октября 2016 г. Всего на конкурс символов было подано больше 5000 заявок с достопримечательностями из 1113 российских городов. До всероссийского голосования дошли 10 символов. В результате победили символы Дальнего Востока и Севастополя

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