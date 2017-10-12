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Как выглядят банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей

На них изображены символы Дальнего Востока и Севастополя
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Комментарии  ()
dryrussian
10:37 12.10.2017
А мне внезапно 2000 нравятся. Точнее, рисунок и цветовая гамма. В духе иллюстраций к советской фантастике.
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