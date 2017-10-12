Как выглядят банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей
На них изображены символы Дальнего Востока и Севастополя
12 октября Банк России официально представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб., на фото председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
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В оборот купюры начнут поступать уже с 12 октября, сказала Набиуллина. Первыми их получат регионы, которые на них изображены, и Москва. «Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку», – цитирует председателя ЦБ «Прайм»
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Основной цвет 2000-рублевой купюры – синий. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром Восточный в Амурской области
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Оптически переменный защитный элемент 2000-рублевой купюры выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца, отмечает регулятор
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Основной цвет двухсотрублевой купюры – зеленый, на ней изображены достопримечательности Севастополя. На лицевой стороне – памятник затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический
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Оборотная сторона новых купюр
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ЦБ отмечает, что 200-рублевая банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой. Это придаст ей высокую износостойкость, так что она сможет дольше оставаться в обращении
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По словам Набиуллиной, купюры «будут вводиться поэтапно, поскольку банкноты разрабатываются в строгой секретности – это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам»
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Эти купюры стали третьим общегосударственным выпуском банкнот такого номинала в истории СССР и современной России, отмечает ТАСС
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Достопримечательности, которые изображены на банкнотах, были выбраны на конкурсе в прошлом году. Итоги конкурса были подведены почти ровно год назад, 7 октября 2016 г. Всего на конкурс символов было подано больше 5000 заявок с достопримечательностями из 1113 российских городов. До всероссийского голосования дошли 10 символов. В результате победили символы Дальнего Востока и Севастополя
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