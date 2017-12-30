Финансы

Новости

Криптовалюта Ripple выросла на 65% и обогнала по капитализации Ethereum

За сутки криптовалюта Ripple подорожала на 65,61% по отношению к доллару США до $2,62, свидетельствуют данные CoinMarketCap. Ее капитализация превысила отметку в $100 млрд. По этому показателю Ripple вышла на второе место. По данным на 11.45 мск, ее капитализация составляла $101,4 млрд.

Таким образом, Ripple обогнала криптовалюту Ethereum, которая за сутки подешевела на 3,07% до $725,43. Капитализация Ethereum в субботу составляла $70,1 млрд.

На первом месте по капитализации остается биткойн. По данным на 11.45 мск, биткойн на CoinMarketCap стоил $13 898, за сутки он подешевел на 6,14%. Капитализация биткойна составляет более $233 млрд.