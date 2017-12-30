Путин поздравил с Рождеством и Новым годом глав зарубежных государств
Президент России Владимир Путин поздравил с праздниками руководство некоторых стран, сообщается на сайте Кремля. В частности, глава государства направил поздравительную телеграмму президенту США Дональду Трампу.
В поздравлении Путин отметил, что «в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано в целях укрепления стратегической стабильности в мире и нахождения оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы».
Также Путин направил поздравления королеве Великобритании Елизавете II и британскому премьер-министру Терезе Мэй, канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, королю Испании Филиппу VI, папе римскому Франциску, председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Японии Синдзо Абэ.
Кроме того, президент России поздравил ряд глав международных организаций, в частности, генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, почетного президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге.
Поздравления направлены также президентам Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Сирии, Турции, Франции, Финляндии, Чехии, ЮАР и других стран.