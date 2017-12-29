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Песков описал отношения России и США фразой «танго нужно танцевать вдвоем»

Отсутствие прогресса в отношениях России и США вполне может считаться главным разочарованием года, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Вполне может», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в пятницу, 29 декабря.

Представитель Кремля, в частности, выразил сожаление в связи с тем, что за прошедший год не удалось продвинуться в реализации минских соглашений. «Вы знаете, по чьей вине они буксуют», — отметил он.

«Та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, это не может не вызывать сожаления. Вы знаете наш настрой на сотрудничество. Но танго нужно танцевать вдвоем», — резюмировал Песков.

В четверг, 28 декабря, госсекретарь США Рекс Тиллерсон констатировал, что у Вашингтона плохие отношения с Москвой. «Что касается России, то у нас нет иллюзий по поводу режима, с которым мы имеем дело. У США сегодня плохие отношения с возрождающейся Россией», - написал Тиллерсон в колонке для газеты The New York Times.

Он обвинил Россию в том, что она вторглась в Грузию и на Украину и подрывает суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы.