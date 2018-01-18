Новости
Финансы
Новости
Михаил Оверченко

Dow Jones преодолел 1000 пунктов за рекордные 8 торговых дней

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в среду впервые закрылся выше отметки 26000 пунктов. Расстояние с 25000 до 26000 пунктов он преодолел всего за восемь торговых сессий, что является рекордом в его 120 летней истории, отмечает The Wall Street Journal. По итогам дня индекс вырос на 322,79 пункта (1,3%) до 26115,65. 

Индекс Nasdaq Composite, если принимать в расчет инфляцию, превысил максимум, достигнутый на пике технобума в марте 2000 г., и установил исторический рекорд. Данные с поправкой на инфляцию показывают покупательную способность денег, вложенных в акции входящих в индекс компаний. Номинально же Nasdaq превысил пик пузыря (5048,62 пункта на закрытии 10 марта 2000 г.) 23 апреля 2015 г. В среду Nasdaq вырос на 1% до 7298,28 пункта. S&P 500 прибавил 0,9% до 2802,56 пункта.

К росту присоединяется все больше индивидуальных инвесторов, многие из которых, напуганные кризисом 2008 г., боялись возвращаться на него в течение почти всех девяти лет роста. Наращивают вложения и инвестиционные фонды, видя в силе рынка больше фундаментальных причин, чем в прошлом. Экономика США ускоряет рост, прибыли компаний растут, превышая прогнозы аналитиков; к тому же снижение ставки налога в результате реформы с 35% до 21% еще больше увеличит прибыли, тем самым оправдав высокие цены акций. Сейчас коэффициент P/E (отношение капитализации к прибыли) многим наблюдателям кажется завышенным, но в результате увеличения прибыли он должен сократиться.

«Инвесторы продолжают закладывать в цены все последствия изменения налогового кодекса. Похоже, они все больше приходят к выводу, что это положительно повлияет на прибыли, что, в свою очередь, оправдывает более высокие цены акций», - отмечает Йон Триси, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.

Акции Apple выросли на 1,65% после того, как компания сообщила, что вернет в страну прибыль со своих зарубежных счетов, где у нее хранится $252,3 млрд (данные на ноябрь 2017 г.) и заплатит в США разовый налог в размере $38 млрд. Компания также объявила о $30 млрд капиталовложений в США в течение пяти лет. Ее рыночная капитализация составила по итогам торгов $896,3 млрд.

«Ралли, которое мы наблюдаем, это только начало, - сказал Bloomberg Джон Столтзфус, главный стратег по рынкам Oppenheimer & Co. - Сложно дать количественную оценку, но мы видим некоторые свидетельства того, что "медведи", пытавшиеся играть на понижение во время этого бычьего рынка, а также скептики, не верившие в его продолжение, наконец начинают капитулировать». А когда начинается капитуляция, запускается целый процесс притока свежих денег и новая фаза роста, поясняет он.

Инвесторы, поздно пришедшие на рынок, еще могут успеть хорошо заработать. В среднем, около 40% роста во время долгосрочного бычьего рынка приходится на его первые 12 месяцев, а на последние 12 месяцев - 32%, по подсчетам Longview Economics.

Джереми Грэнтам, сооснователь управляющей компании Grantham, Mayo, Van Otterloo, говорил недавно, что наблюдает первые признаки повышенной возбудимости участников рынка, которые сопровождают надувание пузыря, например усиленное внимание СМИ и авторов инвестиционных сайтов и изданий к группе наиболее популярных акций (сейчас это прежде всего бумаги крупных технологических компаний). По его мнению, вероятность взлета индекса S&P 500 до 3400-3700 пунктов в ближайшие год-два превышает 50%.

Это еще не эйфория, во время которой бычий рынок умирает, но из многолетней фазы скептицизма рынок переходит в фазу оптимизма, полагает Триси. Она может длиться не один год, хотя ралли последних недель оказалось очень быстрым, и консолидация в краткосрочной перспективе была бы здоровым явлением, считает он.

Технологии
Новости

Apple запалатит $38 млрд налога на репатриацию прибыли в США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple сообщила в среду, что заплатит разовый налог в размере $38 млрд на прибыль, которую она намерена вернуть в США. Кроме того, компания запланировала $30 млрд капиталовложений в США в ближайшие пять лет, благодаря чему будет создано 20 000 рабочих мест.

Как говорится в заявлении Apple, уплата такой суммы в виде налога - результат принятого в декабре закона о налоговой реформе. Он, в частности, разрешает американским компаниям заплатить 15,5% налога на прибыль, которую они заработали за рубежом и держат в виде ликвидных средств за пределами США, вместо стандартной ставки в 21% (действует с января, до реформы была 35%). В ноябре Apple уже сообщала, что выделила $36 млрд, чтобы покрыть уплату отложенных налогов на  $252,3 млрд прибыли, которые она держит в виде ликвидных средств за рубежом. В среду компания не пояснила, какую часть этой прибыли она намерена вернуть в США; ее представитель отказался от комментариев, пишет The Wall Street Journal. Номинально 15,5% налога в размере $38 млрд соответствует общей сумме в $245,2 млрд.

Apple также не сообщила, какая часть объявленных капиталовложений в США планировалась ранее, без учета возврата денег в страну. По пояснила, что инвестиции будут включать строительство офиса, где поначалу будут размещаться операции по обслуживанию клиентов, а также $10 млрд на дата-центры на территории США.

  • Главное
  • Популярное
Стиль жизни
Новости

Власти Великобритании разработают меры для борьбы с одиночеством граждан

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство займется решением проблемы одиночества и социальной изоляции в стране. Министр по делам спорта и гражданского общества Трейси Крауч возглавит межправительственную группу, в задачи которой войдет продвижение этой темы среди всех правительственных структур. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Крауч должна будет подготовить стратегию по борьбе с одиночеством, ей также предстоит сотрудничать с коммерческими и благотворительными организациями для решения проблемы. По словам Мэй, для слишком многих людей одиночество стало печальной реальностью современной жизни.

По данным британского подразделения Красного Креста, в Великобритании около 9 млн человек часто жалуются на одиночество. Около 200 000 пожилых людей не общаются с друзьями и близкими более месяца. По данным благотворительной организации Age UK Barnet, вред для здоровья от одиночества сравним с последствиями курения в день 15 сигарет.

В пресс-релизе британского правительства говорится, что Крауч продолжит работу депутата Джо Кокс, которая была убита в 2016 г. «Она понимала масштабы одиночества в стране и посвятила себя помощи страдающим от этого людям», – заявила Мэй.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал подробный отчет о финансовых показателях европейских футбольных клубов за 2016 финансовый год. Спонсируемый «Газпромом» российский клуб «Зенит» получил в 2016 г. самую высокую прибыль среди всех клубов UEFA – 77 млн евро. На втором месте английский футбольный клуб Tottenham с 44 млн евро. На третьем – Manchester United c 34 млн евро.

В топ-20 по чистой прибыли вошли шесть немецких клубов, шесть испанских клубов, три английских клуба и пять клубов из других лиг. Среди них оказался еще один российский клуб - ПФК ЦСКА получил чистую прибыль в 17 млн евро и оказался по этому показателю на 17-м месте.

Прибыль «Зенита» объясняется успешной продажей футболистов – бразильца Халка (56 млн евро), аргентинца Эсекьеля Гарая (24 млн евро) и бельгийца Акселя Витселя (24 млн евро). Если не учитывать расходы и доходы во время трансферных окон, то «Зенит» откатывается по размеру прибыли на десятое место. В топ выходят Manchester United с 232 млн евро, Real Madrid с 137 млн евро и Paris Saint-Germain F.C. с 106 млн евро. По выручке «Зенит» оказался на 21-м месте со 180 млн евро. В лидерах - снова Manchester United (689 млн евро), FC Barcelona и Real Madrid (по 620 млн евро).

По выручке от продажи билетов «Зенит» не входит в двадцатку, однако ситуацию может улучшить новый стадион, пишет UEFA.

Кроме того, оказалось, что в России самый большой разрыв в цене клубных футболок. Если в Германии отрыв FC Bayern от Werder Bremen не превышает 20 евро, то футболка «Зенита» вчетверо дороже футболки ФК «Арсенал» (Тула).

Финансы
Новости

Goldman Sachs получил квартальный убыток впервые за шесть лет

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американский банк Goldman Sachs впервые за шесть лет получил квартальный убыток. Причиной убытка стали единовременные списания из-за налоговой реформы в США, а также по причине слабых результатов от торговли облигациями и сырьем. Об этом говорится в отчетности банковской группы.

Чистый убыток в IV квартале 2017 г. составил $1,93 млрд. В отчетном периоде банк списал $4,4 млрд из-за изменения налогового законодательства. Скорректированная прибыль без учета этих списаний составила $5,68 в расчете на акцию.

Выручка Goldman Sachs сократилась с $8,17 млрд в октябре - декабре 2016 г. до $7,83 млрд в отчетном периоде. Годовая выручка банковской группы увеличилась на 5% и составила $32,1 млрд.

Выручка инвестиционно-банковского подразделения в IV квартале 2017 г. выросла на 44% в годовом выражении и составила $2,14 млрд.

Выбор редактора
Политика
Новости

США поставят Киеву ракетные комплексы Javelin за свой счет

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin Киеву США осуществят за свой счет. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

«Вследствие кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем позитивную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», — приведены в сообщении слова Порошенко.

17 января начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что Вашингтон может поставить Украине ракетные комплексы Javelin в течение полугода. По его словам, на данный момент на Украине началась подготовка к получению данного вооружения - необходимо создать условия и места для хранения.

Выбор редактора
Политика
Новости

Штаб Путина в Петербурге возглавят гендиректор «Силовых машин», ветеран и студентка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гендиректор «Силовых машин» Юрий Петреня вошел в руководство предвыборного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя штаба Дмитрия Карасева.

«У штаба три сопредседателя: Василий Волобуев (руководитель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов), студентка СПбГУ Анна Шуранова и Петреня. Я буду заниматься правовым сопровождением», - добавил Карасев. Предвыборный штаб будет находится по адресу: Красногвардейская площадь, д. 3.

Путин открыл свой избирательный штаб в Москве 10 января. Его возглавили руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева Александр Румянцев.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина

Выбор редактора
Политика
Новости

Экспертиза выявила у напавшего на журналистку «Эха Москвы» шизофрению

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стационарная психиатрическая экспертиза выявила у напавшего на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр параноидную шизофрению, передает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей Сергея Бадамшина.

«В результате экспертизы комиссией установлено, что Борис Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения», - пояснил он. У Грица выявлены характерные для шизофрении расстройства - бредовые идеи, мания преследования. В момент совершения преступления он не осознавал характер содеянного.

«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», - говорится в экспертизе.

23 октября на радиоведущую, находившуюся на рабочем месте, напал вооруженный ножом мужчина. Нападавшим является гражданин России и Израиля Борис Гриц. Во время следственных действий он утверждал, что Фельгенгауэр «изводила» его при помощи телепатии. После нападения Фельгенгауэр госпитализировали с ножевыми ранениями. Из больницы ее выписали 2 ноября.

Следственный комитет России связывал покушение на убийство журналистки с психическим состоянием Грица. «Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности», - заявляли в СКР.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

Выбор редактора
Политика
Новости

В Москве арестовали экс-руководителя службы безопасности Березовского

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего руководителя службы безопасности олигарха Бориса Березовского - Сергея Соколова, передает РИА «Новости».

Его подозревают в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Соколов арестован до 16 марта.

В суде арестованный заявил, что его задержали якобы по наводке Службы безопасности Украины.

По данным СМИ, Соколов на данный момент работает экспертом в организации «Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность". Вместе с ним задержали директора компании Руслана Мильченко и экс-главу службы безопасности «Тольяттиазота» Олега Антошина, передает РБК со ссылкой на источники.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Rolls-Royce сократит число операционных подразделений

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Британская Rolls-Royce Holdings планирует упростить структуру бизнеса. Количество операционных подразделений группы будет сокращено с пяти до трех. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В результате изменения структуры бизнеса Rolls-Royce останутся три ключевых подразделения: продукция для гражданской авиации (Civil Aerospace), обороны (Defence) и энергосистем (Power Systems). «Мы ожидаем, что реструктуризация обеспечит дополнительное сокращение расходов и поможет нам улучшить показатели как ключевых подразделений, так и группы в целом», - отмечается в сообщении компании.

Подробный план реструктуризации Rolls-Royce обнародует 7 марта 2018 г., вместе с публикацией финансовых результатов за 2017 г.

В Rolls-Royce на данный момент работают около 50 000 человек в 50 странах, более 16 500 из них - инженеры.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Аэрофлот» отменил 12 пятничных рейсов из-за забастовки в Италии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Аэрофлот» 19 января отменяет 12 рейсов в Италию и обратно из-за забастовки в аэропортах. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

В частности, речь идет об отмене рейсов (туда и обратно) в Рим, Милан и Венецию. «Аэрофлот» также перенес время вылета еще нескольких пятничных рейсов: SU2412/2413 в Милан и обратно вылетают в 16.25 и 21.25 мск, SU2414/2415 - в 22.55 и 3.05 мск соответственно. Рейсы SU2406/2407 в Рим и обратно вылетят в 16.15 и 21.25 мск, рейсы SU2408/2409 - в 17.40 и 22.40 мск соответственно.

В марте 2017 г. итальянская Alitalia отменила около 40% рейсов из римского аэропорта «Фьюмичино» и миланского «Мальпенса». Рейсы были отменены из-за забастовки диспетчеров.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Выбор редактора
Политика
Новости

Госдума отклонила законопроект о наказании за незаконное обогащение

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предлагающий ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления — «незаконное обогащение». Законопроект подготовила группа депутатов от «Справедливой России», передает «РИА «Новости».

Как пояснил член думского комитета по госстроительству и законодательству Николай Брыкин, существует правовая неопределенность относительно того, какие действия обвиняемого считаются преступными. «Само по себе превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении, тем более что в законопроекте не указан порядок определения стоимости таких активов», — отметил он на заседании.

В законопроекте также не приведены сроки, в течение которых чиновник должен отчитаться об источниках доходов. В данном случае, согласно законопроекту, полученные более чем за три года незадекларированные доходы в размере более 5 млн руб. окажутся незаконными. В ряде случаев обвиняемым придется доказывать свою невиновность, что противоречит Конституции.

Выбор редактора
Политика
Новости

МВД назвало долю оплаченных со скидкой штрафов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Подавляющую часть штрафов за нарушение правил дорожного движения - почти четыре пятых - российские автомобилисты платят со скидкой в течение 20 дней, сообщило Министерство внутренних дел России. «Всего уплачено со скидкой 65,8 млн штрафов, что составляет 78% от общего количества уплаченных административных штрафов (84,8 млн). Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство воспользовалось уплатой штрафа "со скидкой", - говорится в сообщении министерства.

Федеральный закон № 437, допускающий скидку в 50% на штраф за большинство нарушений ПДД, действует с 1 января 2016 г. Скидка действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Под скидки не подпадают серьезные нарушения (управление в состоянии опьянения, повторное превышение скорости на величину более 40 км/ч и проч.) и многие нарушения в автоперевозках - превышение нормативов по шуму и выбросам CO-CH, за отсутствие тахографа, нарушения в международных автоперевозках и др.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото