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Apple заплатит $38 млрд налога на репатриацию прибыли в США

Apple сообщила в среду, что заплатит разовый налог в размере $38 млрд на прибыль, которую она намерена вернуть в США. Кроме того, компания запланировала $30 млрд капиталовложений в США в ближайшие пять лет, благодаря чему будет создано 20 000 рабочих мест.

Как говорится в заявлении Apple, уплата такой суммы в виде налога - результат принятого в декабре закона о налоговой реформе. Он, в частности, разрешает американским компаниям заплатить 15,5% налога на прибыль, которую они заработали за рубежом и держат в виде ликвидных средств за пределами США, вместо стандартной ставки в 21% (действует с января, до реформы была 35%). В ноябре Apple уже сообщала, что выделила $36 млрд, чтобы покрыть уплату отложенных налогов на $252,3 млрд прибыли, которые она держит в виде ликвидных средств за рубежом. В среду компания не пояснила, какую часть этой прибыли она намерена вернуть в США; ее представитель отказался от комментариев, пишет The Wall Street Journal. Номинально 15,5% налога в размере $38 млрд соответствует общей сумме в $245,2 млрд.

Apple также не сообщила, какая часть объявленных капиталовложений в США планировалась ранее, без учета возврата денег в страну. Но пояснила, что инвестиции будут включать строительство офиса, где поначалу будут размещаться операции по обслуживанию клиентов, а также $10 млрд на дата-центры на территории США.