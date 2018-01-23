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Национальный клиринговый центр снизил штрафы за непоставку валюты

Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) снизил штрафы за перенос исполнения обязательств по валютным свопам: с 10% до 3,5% годовых по доллару и с 7,75% до 2% годовых по евро, говорится в сообщении на сайте Московской биржи.

НКЦ снизил штрафные ставки после того, как 10 января увеличил штрафы в 5 раз (с 2% до 10% годовых по доллару и 7,75% по евро). Это произошло из-за того, что в последний торговый день 2017 г. НКЦ зафиксировал ряд весьма крупных неисполненных обязательств перед ним по платежам в долларах, рассказывал предправления Алексей Хавин. Поскольку в ходе первых торгов уже 2018 г. спрос на долларовую ликвидность сохранялся аномально высоким, чтобы избежать процентного арбитража, НКЦ решил увеличить штрафные ставки, объяснил он.

Хавин тогда пообещал, что при нормализации ситуации с валютной ликвидностью НКЦ вернется к вопросу о снижении штрафных ставок.