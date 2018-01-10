Доллары для банков под Новый год резко подорожали

Платить штрафы бирже стало выгодней, чем исполнять обязательства по продаже валюты. В ответ штрафы подняли в 5 раз

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В последний торговый день 2017 г. НКЦ зафиксировал ряд весьма крупных неисполненных обязательств перед ним по платежам в долларах Максим Стулов / Ведомости

Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) увеличил штрафы за перенос исполнения обязательств по валютным свопам: с 2 до 10% годовых по доллару и 7,75% по евро. Это фактически заградительные штрафы, говорит казначей банка.

Из-за спроса на валюту в последние дни года ставки долларовых свопов в отдельные моменты превышали 30% годовых (29 декабря, в конце последних торгов 2017 г., 34,6%, по данным Московской биржи), рассказывает исполнительный директор по денежному и валютному рынку банка «ФК Открытие» Сергей Смирнов: «Даже ЦБ не смог этот спрос полностью удовлетворить, хотя предложил порядка $5 млрд с поставкой 29 декабря». В последние дни декабря было выгоднее заплатить штраф, чем исполнить обязательства, солидарен он: «Штраф должен быть таким, чтобы не было соблазна замещать нормальные операции такими штрафными, которые очень неудобны ни организаторам торгов, ни регулятору».

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