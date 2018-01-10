Доллары для банков под Новый год резко подорожали
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) увеличил штрафы за перенос исполнения обязательств по валютным свопам: с 2 до 10% годовых по доллару и 7,75% по евро. Это фактически заградительные штрафы, говорит казначей банка.
Из-за спроса на валюту в последние дни года ставки долларовых свопов в отдельные моменты превышали 30% годовых (29 декабря, в конце последних торгов 2017 г., 34,6%, по данным Московской биржи), рассказывает исполнительный директор по денежному и валютному рынку банка «ФК Открытие» Сергей Смирнов: «Даже ЦБ не смог этот спрос полностью удовлетворить, хотя предложил порядка $5 млрд с поставкой 29 декабря». В последние дни декабря было выгоднее заплатить штраф, чем исполнить обязательства, солидарен он: «Штраф должен быть таким, чтобы не было соблазна замещать нормальные операции такими штрафными, которые очень неудобны ни организаторам торгов, ни регулятору».
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}