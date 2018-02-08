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Российского банкира задержали в Нидерландах по подозрению в мошенничестве

В Нидерландах задержан банкир, объявленный в России в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным полиции, задержанный в составе организованной группы похитил 570 млн руб. Его имя Волк не назвала.

«Установлено, что злоумышленник, являясь руководителем одной из кредитных организаций, совместно с соучастниками заключал кредитные договоры с так называемыми "техническими заемщиками" — компаниями, не осуществлявшими реальную финансово-хозяйственную деятельность», — сказала Волк, слова которой приводятся на сайте МВД. Она не уточнила, о какой кредитной организации идет речь.

В отношении задержанного возбуждено дело о мошенничестве. Суд постановил арестовать его на время следствия. Сейчас принимаются меры по экстрадиции подозреваемого в Россию.