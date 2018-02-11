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Разбившийся Ан-148 был застрахован в «Альфастраховании»

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевший крушение в Московской области в воскресенье, был застрахован в компании «Альфастрахование». Размер суммы, на которую он был застрахован, компания выясняет.

В «Альфастраховании» также была застрахована ответственность авиакомпании перед пассажирами и членами экипажа. Это следует из информации на сайте перевозчика, представитель «Альфастрахования» подтвердил «Ведомостям», что компания выступает страховщиком перевозчика.

Закон предусматривает минимальную страховую выплату за гибель одного пассажира в размере 2 млн руб. Кроме того, страховщик компенсирует расходы на погребение в размере до 25 000 руб. Помимо этих выплат родные погибших пассажиров вправе рассчитывать и на компенсацию за порчу багажа – не более 23 000 руб.

Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из аэропорта «Домодедово» в Орск, разбился вскоре после взлета в Подмосковье. Как сообщила Росавиация, радиосвязь с экипажем самолета пропала спустя несколько минут после взлета, метка воздушного судна исчезла с локаторов. МЧС информацию об авиакатастрофе подтвердило. Как сообщается на сайте ведомства, самолет потерпел крушение около населенного пункта Степановское в Раменском районе Московской области. Судьба пассажиров и членов экипажа в сообщении МЧС не уточняется.

По предварительным данным, на борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа. ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в экстренных службах сообщил, что выживших нет.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»