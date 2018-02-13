ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

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ВТБ ответил на претензии британской спецслужбы к IPO En+ в Лондоне

Размещение акций российской En+ на Лондонской бирже было прозрачным, а погашение задолженности перед совладельцем компании – банком ВТБ – за счет средств от IPO не нарушало санкции, заявили в пресс-службе ВТБ.

«IPO En+ – абсолютно прозрачная транзакция, которая была реализована в полном соответствии со всеми рыночными требованиями, – подчеркивают в ВТБ. – Заявления, что погашение задолженности перед ВТБ средствами, вырученными от IPO En+, якобы нарушало санкционный режим, ни на чем не основаны и являются абсолютно лживыми, так как проведенные финансовые транзакции не подпадают под санкции».

Сделка стала самой крупной в сегменте Metals & Mining в мире с 2011 г., напоминают в банке. В ее сопровождении приняли участие 11 инвестбанков, семь из которых являются глобальными игроками, включая четыре банка из США, два банка из Швейцарии и один из Франции. Основная часть акций была выкуплена иностранными инвесторами из разных регионов, включая США, Европу, Ближний Восток и Азию, указывают в ВТБ.

Проспект эмиссии бумаг был согласован британским управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA), а размещений акций – Лондонской фондовой биржей, отмечают в ВТБ.

В ВТБ также обращают внимание, что банк стал акционером En+ в 2011 г. задолго до введения санкций.

Группа ВТБ осуществляет все операции в соответствии с установленными правилами и регуляторными требованиями, включая ограничительные меры со стороны международных организаций и правительств, указывают в банке.

Ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что разведывательная служба Великобритании MI6 выразила обеспокоенность в связи с тем, что размещение акций российской энергокомпании En+ на Лондонской бирже прошло без консультаций со спецслужбой.

По данным издания, вопросы у MI6 возникли в связи с акционерами компании – банком ВТБ, который находится под санкциями Евросоюза и США, и бизнесменом Олегом Дерипаской. Собеседники издания отмечали, что En+ принадлежит почти половина в алюминиевой компании Дерипаски UC Rusal, осуществляющей поставки для российского оборонного комплекса.

В En+ в ответ на публикацию заявили, что издание «делает множество лживых обвинений», которые наносят репутационный ущерб компании. Использование средств от IPO не нарушило санкций США и ЕС и компания всегда следовала требованиям санкций, подчеркивали в En+.

En+ провела первичное размещение акций на Лондонской бирже в ноябре 2017 г. Компания привлекла за счет допэмиссии $1 млрд, еще $500 млн получил Дерипаска. Размещение стало крупнейшим IPO российской компании с 2012 г.