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ВЭБ рассмотрит вариант объединения «Глобэкса» и Связь-банка в апреле

Вопрос объединения принадлежащих Внешэкономбанку (ВЭБ) «Глобэкса» и Связь-банка будет вынесен на обсуждение наблюдательного совета госкорпорации в апреле, сообщил журналистам председатель банка развития Сергей Горьков.

«Мы сейчас создали рабочую группу, изучаем, что нам дает объединение. И считаем, что объединение – наиболее правильное решение в данной ситуации, на данном рынке, потому что оно дает достаточно неплохую экономию, – сказал Горьков (цитаты по "Интерфаксу"). – В принципе создается хороший объединенный банк, который, если будет "окно", можно будет тогда когда-то продавать».

По словам Горькова, «решения пока формального по объединению нет, но мы внутри себя над этим активно работаем».

Решение о слиянии банков может быть принято в апреле. «Мы вынесем на набсовет в апреле этот вопрос, сейчас прорабатываем», – указал Горьков.

«Глобэкс» и Связь-банк были переданы ВЭБу на санацию в 2008–2009 гг. По итогам проведенного финансового оздоровления банки стали кредитными организациями, которые смогут нормально работать, говорил в декабре в интервью «Ведомостям» Горьков.

ВЭБ намеревался продать «Глобэкс» и Связь-банк еще до конца 2017 г. Однако этому мешала рыночная конъюнктура. Горьков отмечал, что возможность продажи может появиться в 2018 г.