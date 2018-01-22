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ВЭБ ожидает опережающего сокращения убытка по итогам 2017 года

Убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) по МСФО по итогам 2017 г. окажется значительно ниже запланированных 305 млрд руб., сообщил журналистам председатель банка развития Сергей Горьков.

«У нас будут убытки, как мы и планировали. Единственное, что убытки будут значительно меньше, чем плановые. Потому что плановые у нас 305 млрд, у нас они будут значительно меньше», - сказал Горьков (цитата по «Прайму»).

По его словам, окончательные результаты будут раскрыты по итогам февраля этого года.

В интервью «Ведомостям» в конце декабря Горьков говорил, что убыток по итогам 2017 г. будет «в районе» 100 млрд руб.

За девять месяцев 2017 г. по МСФО чистый убыток ВЭБа составил 110,4 млрд руб. В 2016 г. ВЭБ получил 111,9 млрд руб. убытка против 14,94 млрд руб. прибыли годом ранее.