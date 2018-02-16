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Лукашенко посоветовал чиновникам Белоруссии не ждать от него пощады за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал беспощадно наказывать чиновников за коррупцию, сообщает пресс-служба главы государства.

«От меня пощады не ждите, никто. Не потому, что я кровожадный, а потому, что коррупция гробит всё», - заявил Лукашенко во время посещения Слуцкого дрожжевого завода.

Так президент Белоруссии прокомментировал увольнение министра лесного хозяйства и министра спорта и туризма. Первый был отправлен в отставку из-за взяток руководителя Дворца спорта, второй - из-за коррупционной схемы в сфере лесного хозяйства. Чиновники не могли не знать об этих нарушениях и были уволены за отсутствие действий по пресечению коррупции, объяснил Лукашенко.

Лукашенко напомнил, что в прошлом году предупредил всех министров об увольнении, если на подведомственных им предприятиях выявят коррупцию.

«Думаю, для вас нет ничего нового от Лукашенко: с первых президентских выборов я четко народу сказал, что коррупции в Беларуси быть не может», - подчеркнул белорусский лидер.