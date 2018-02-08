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Лукашенко пообещал не дружить с другими странами против России

Белоруссия никогда не станет сотрудничать с другими государствами в ущерб интересам России, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.

«Чувствую, что благодаря этому визиту мы сможем о многом договориться. И вам не будет стыдно перед латышами, и нашему премьеру - перед белорусами. Единственное, только прошу помнить об одном - что мы никогда не будем дружить с любой страной против России, как с другими странами - против Латвии», – цитирует Лукашенко пресс-служба.

Белоруссия придерживается политики не создавать проблем соседним странам, объяснил Лукашенко. «Мы из этого исходим и в отношении Литвы, Латвии, Эстонии. Мы никогда вас не упрекнули в том, что вы вступили в Европейский союз. Наоборот, пытаемся из этого извлечь пользу, мы рады, если у вас получается. Но вы должны четко понимать, что Россия для нас не просто дружественная страна - там живет братский нам народ», - подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко признал, что Беларусь и Россия не без проблем строят свои отношения. «Но это уже совсем другая история. Это не отношения народа Беларуси и народа России, это отношения двух властей - президента России и президента Беларуси, - указал Лукашенко. - Если мы порой не умеем что-то строить и налаживать, это нельзя перекладывать напрямую на отношения наших народов».

Лукашенко отметил важность российского рынка для экспорта белорусской продукции, торговые и экономические связи стран, в том числе работу около 10 млн белорусов на предприятиях в России.