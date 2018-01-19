Политика

Новости

Минск ответил на предложение Трампа перенести переговоры о Донбассе

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил о заинтересованности Белоруссии в мирном урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, так как «это конфликт в нашей семье, в нашем регионе», передает БелТА. «Мы кровно заинтересованы в его разрешении», - отметил он. По его словам, Белоруссия не «напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров», руководители стран «нормандской четверки» сами обратились с соответствующей просьбой к белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

«Беларусь за лаврами миротворца не гонится», - сказал Макей. По его словам, переговоры можно перенести в любое другое место, «хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе». Министр отметил, что Минск не является участником переговоров, однако Лукашенко не раз предлагал различные варианты урегулирования конфликта.

Накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что американский лидер Дональд Трамп предложил сменить площадку переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что не имеет значения, где проводятся переговоры. По его словам, главное - это соблюдение минских соглашений.