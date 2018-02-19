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Минфин пообещал сделать добровольной передачу банками оборонных кредитов Промсвязьбанку

Банки будут передавать кредиты оборонно-промышленных предприятий и активы на баланс Промсвязьбанка на добровольной основе, подтвердил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Этот подход будет добровольным. Пока по законопроекту предполагается, что передача кредитов не будет обязательной. Если банки захотят по каким-то причинам от этих кредитов избавиться, если передача будет - она должна будет сопровождаться передачей [соответствующей доли] капитала», - сказал Моисеев (цитаты по ТАСС).

Правительство выбрало санируемый ЦБ Промсвязьбанк в качестве опорной кредитной организации для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Порядок перехода кредитов ОПК в Промсвязьбанк будет описан в проекте поправок о гособоронзаказе. «Есть много вопросов, в том числе - как будет происходить отказ банков от работы с оборонными предприятиями», - отметил Моисеев.

На баланс Промсвязьбанка может быть передано от других банков до 1 трлн руб. кредитов, выданных попавшим под санкции США предприятиям российского ОПК, говорил министр финансов Антон Силуанов. Активы планируется переводить вместе с капиталом, никаких денежных средств за это Промсвязьбанк платить не будет, объяснял «Ведомостям» Моисеев, отмечая, что передача будет добровольной.

Президент - предправления Сбербанка Герман Греф и его коллега из ВТБ Андрей Костин выступили против передачи Промсвязьбанку активов вместе с кредитами ОПК.