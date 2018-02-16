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Костин выступил против передачи Промсвязьбанку капитала вместе с кредитами ОПК

ВТБ не намерен отдавать Промсвязьбанку часть капитала при передаче на баланс кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил журналистам президент - председатель правления банка Андрей Костин.

«Я знаю, что ЦБ так мечтал. [Президент Сбербанка Герман] Греф вчера высказался против, я тоже категорически против», – сказал Костин на Сочинском форуме (цитаты по «Интерфаксу»).

«Я просто вчера только об этом услышал, такие разговоры были, но я считаю, это неправильно, поэтому еще поборемся за это», - подчеркнул банкир.

15 февраля Костин сообщил, что ВТБ готов передать Промсвязьбанку кредиты ОПК. «Это инициатива правительства, Центрального банка, но мы с ней согласны, – приводило RNS слова банкира. – Вы прекрасно понимаете, что тема становится чувствительной. Конечно, так называемый военный банк был создан под эти цели, чтобы перевести основные предприятия ОПК, как одна из превентивных мер против возможных дальнейших санкций в отношении крупнейших российских банков».

На баланс санируемого ЦБ Промсвязьбанка, который правительство намерено превратить в банк для оборонного сектора, может быть передано от других банков до 1 трлн руб. кредитов, выданных попавшим под санкции США предприятиям российского ОПК, рассказал журналистам 15 февраля министр финансов Антон Силуанов. Активы планируется передать вместе с капиталом, при этом встречные денежные средства банки получать не будут, уточнил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Это ни в коем случае не повлияет на достаточность капитала тех банков, которые передают такие кредиты, потому что они передают и активы, и капитал. Промсвязьбанк получит тоже и кредиты, и капитал», – подчеркивал Силуанов.

Сбербанк не собирается передавать капитал Промсвязьбанку, заявлял Греф. «Нас [это] никак не коснется», – говорил он.

ЦБ оценивал потребность в дополнительном капитале для Промсвязьбанка в 100-200 млрд руб.