Госдума приняла закон о передаче Промсвязьбанка государству
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о передаче Промсвязьбанка Росимуществу, передает «Интерфакс».
Согласно одобренным поправкам, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выкупит акции санируемого Промсвязьбанка у ЦБ на сумму до 150 млрд руб., оплатив их облигациями федерального займа, выпущенными в рамках программы докапитализации в 2015 г. Затем акции будут переданы Росимуществу. В результате правительство за счет ЦБ вернет в казну потраченные на санацию банков деньги.
Количество передаваемых акций и сумма уменьшения имущественного взноса государства в госкорпорацию будут определены решением правительства. 150 млрд руб. - это предельная сумма, пояснял журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). Он не назвал обсуждаемую сумму докапитализации Промсвязьбанка за счет ОФЗ.
С середины декабря Промсвязьбанк передан на санацию в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Правительство приняло решение превратить Промсвязьбанк в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 трлн руб. вместе с капиталом, сообщал министр финансов Антон Силуанов.