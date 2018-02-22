Статья опубликована в № 4514 от 22.02.2018 под заголовком: Промсвязьбанк добивается возвращения бывшего руководителя
В Промсвязьбанк может вернуться бывший предправления
Петр Фрадков собирает в команду бывших управленцев банка
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В Промсвязьбанк может вернуться бывший предправления Артем Констандян
Максим Стулов / Ведомости
К новой команде Промсвязьбанка может присоединиться его бывший председатель правления Артем Констандян. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к банку, знакомый Констандяна и подтвердил федеральный чиновник – ЦБ и Минфин договорились создать на базе санируемого Промсвязьбанка опорный банк для работы с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Петр Фрадков, который вскоре возглавит Промсвязьбанк, ведет переговоры с Констандяном о работе, говорит один из собеседников «Ведомостей». Констандяну предлагается выйти в банк советником, указывает другой. Фрадков и Констандян хорошо знакомы, говорят два собеседника «Ведомостей».
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