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В Промсвязьбанк может вернуться бывший предправления Артем Констандян Максим Стулов / Ведомости

К новой команде Промсвязьбанка может присоединиться его бывший председатель правления Артем Констандян. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к банку, знакомый Констандяна и подтвердил федеральный чиновник – ЦБ и Минфин договорились создать на базе санируемого Промсвязьбанка опорный банк для работы с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Петр Фрадков, который вскоре возглавит Промсвязьбанк, ведет переговоры с Констандяном о работе, говорит один из собеседников «Ведомостей». Констандяну предлагается выйти в банк советником, указывает другой. Фрадков и Констандян хорошо знакомы, говорят два собеседника «Ведомостей».

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